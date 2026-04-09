Мадьяр жестко потроллил российских пропагандистов на митинге: видео

Петер Мадьяр на митинге / © Associated Press

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому прогнозируют победу на выборах в Венгрии, саркастически отреагировал на появление российских пропагандистов на предвыборном митинге в городе Надьканижи.

Об этом пишет венгерское издание Telex.

«Позвольте мне поздравить российские пропагандистские СМИ. Наслаждайтесь свободой здесь, в Венгрии — и сменой режима также!» — сказал он, обращаясь к россиянам на английском языке.

При этом Петер Мадьяр намекнул на попытку российского влияния на выборы в Венгрии, которая, по его словам, была безуспешной.

«У меня для вас, господин, плохие новости — надеюсь, вы с переводчиком. История Венгрии не пишется ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, а здесь — на венгерских улицах, венгерским народом. Венгры — свободолюбивая нация. Они не любят, чтобы им указывали, как решать и за кого голосовать», — сказал политик.

Во время этого жесткого троллинга российских пропагандистов со стороны оппозиционного лидера толпа на митинге скандировала лозунг, который стал символом сопротивления советскому влиянию еще во время Венгерской революции 1956 года: «Ruszkik, haza» (русские, домой).

Петер Мадьяр добавил, что следующую годовщину венгерской революции страна может отмечать как «действительно свободное, независимое и европейское государство».

Напомним, ранее издание Mirror сообщило, что российские спецслужбы пытались повлиять на выборы в Венгрии, готовя диверсию со взрывами — так называемую операцию «под чужим флагом».