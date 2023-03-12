"Мафиозное государство": эксперты объяснили, почему в РФ начали массово избавляться от олигархов и политиков

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину загадочным образом погибли до 40 топ-чиновников России – политиков, военных и бизнесменов. Обычно их смерть в РФ считали самоубийством, но эксперты считают, что это может свидетельствовать о "теневой и кровавой руке Кремля".

Об этом пишет The Sun со ссылкой на экспертов.

Издание пишет, что Путин руководит "мафиозным" государством, в котором убийство является инструментом, который используется для победы над его врагами и устрашения его беспокойных союзников, чтобы они держались в "узде".

"Любого, кого считают потенциальной угрозой, похоже, привлекает открытое окно", — сказал Джон Мир, полковник разведки армии США в отставке.

Профессор Энтони Глисс, эксперт по разведке из Букингемского университета, сказал, что гибели врагов и союзников Кремля – это "курс поведения для Путина".

"Насколько мы можем судить, есть два типа жертв: те, кто выступает против путинской политики в отношении Украины, часто связаны с крупными российскими корпорациями. И верующие Путину обманули его, олигархи из мира бизнеса, взявшие деньги, но не выполнили его распоряжение, либо сохранили деньги, не предназначенные для них, либо выступили против него политически, а возможно, и то и другое", — пояснил профессор Глисс.

В то же время аналитики не могут точно ответить, являются ли эти гибели — "политическими" убийствами оппонентов, которые могли задумать сговор с целью избавиться от Путина, или убийствами "мафии", призванными "побуждать" тех, кто забрал путинское золото, не сбиться с пути, чтобы они выполняли приказы Путина.

"Смерть всегда рядом, чтобы напомнить дружкам Путина об их обязанностях", – говорится в сообщении.

В конце эксперты добавили: "История 20 века говорит нам, что трудно избавиться от диктаторов, и Путин не является исключением. Ни одна часть его мафиозного картеля мало сильна, чтобы избавиться от него — и это задумано".

Напомним, в последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями. Так, в российском городе Нижний Новгород в собственной элитной квартире были обнаружены мертвыми российский миллиардер Василий Мельников и его семья. Все погибли от ножевых ран.

Кроме того, обнаружили мертвым генерального директора компании-подрядчика российского монополиста "Газпром", Юрия Воронова.

Также нашли мертвым в элитном поселке Ленинское Ленинградской области 61-летнего заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности. О других загадочных смертях, читайте здесь.

Сообщалось, что загадочные убийства инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым после одобрения Путина.

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