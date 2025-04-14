Мафиозные войны за оливковое масло: бандиты валят деревья кувалдами в гонке за "зеленым золотом"

Оливковое масло / © Фото из открытых источников

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В Италии мафия пробует захватить контроль над мировым рынком оливкового масла. Конкуренты борются за то, что они называют «зеленым золотом», после того как его рыночная цена достигла 15 евро за литр из-за сокращения урожая, вызванного засухой и стремительным ростом производственных затрат.

Об этом пишет Daily Star.

Пятеро мужчин в масках заставили водителя грузовика съехать с дороги, а затем, угрожая пистолетом, забрали его «нефть» стоимостью 300 000 евро в Апулии.

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В регионе, производящем 40% оливкового масла в стране, производители принимают решительные меры для защиты своих оливок на каждом этапе производства.

Coldiretti, крупнейшая итальянская организация фермеров, призывает своих членов использовать наблюдения с вертолетов, устанавливать GPS-устройства на цистерны с оливковым маслом и требовать полицейского сопровождения для перемещения продукции.

Директор организации Пьетро Пиччиони сказал: «При уборке урожая мародеры по всей сельской местности совершают набеги на оливки, которые нужно охранять ночью, как бриллианты, и сопровождать при транспортировке на оливковые заводы. Затем масленицы вынуждены сообщать полицию, прежде чем выпускать грузовики с оливковым маслом первого отжима».

Социолог и эксперт по мафии Леонардо Пальмизано сказал: «Апулийские мафиозные организации нанимают специализированных международных преступников для совершения этих нападений. Это происходит на столь высоком уровне, что они посылают воров из других частей Европы, как это делается с угоном автомобилей, а затем они немедленно перемещают украденное масло на рынок для разлива и распространения. Оливковое масло можно украсть и продать за полцены. Иногда ограбления даже заказывают мафиозные структуры, маскирующиеся под легальные компании».

Преступные группировки нападают на оливковые деревья с кувалдами.

Члены банды могут украсть 30 кг оливок из одного дерева в считанные минуты. Банды натягивают сетки под деревьями, а их сообщники бьют по веткам, чтобы собрать как можно больше падающих оливок, нанося непоправимый вред.

Никола Ди Нойя, генеральный директор итальянского нефтяного консорциума Uniprol, сказал: «Сельское хозяйство нуждается в большей защите. Там, где есть экономические возможности, есть и преступность. Сельское хозяйство — такая же отрасль, как и любая другая. У преступников нет проблем с контрабандой детей, животных или наркотиков. Мы не должны удивляться, когда слышим, что они охотятся за оливковым маслом, хотя мы больше привыкли видеть нападения на бронированные фургоны охраны, чем на грузовики. Для этих преступников, не имеющих проблем с воровством, не имеет значения, будь то наркотики, сыр пармезан или оливковое масло».

Напомним, правительство выставило на аукцион 100 тонн живых крокодилов. Победитель должен забрать лот на свой ужас и риск.