Мафия случайно растворила в кислоте не того мужчину: развязка истории удивит

Члены итальянской мафии предложили семье погибшего финансовую помощь за то, что они убили его по ошибке.

В Италии два босса мафиозного клана "Польверино" предложили родственникам пострадавшего компенсацию в 60 тысяч евро — они растворили в кислоте не того человека.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, в 2000 году 26-летнего Джулио Джаччо убили выстрелом в голову и растворили в кислоте. Двое членов мафии в Неаполе считали, что у него сексуальные отношения с сестрой одного из них. Но это был случай ложной идентификации — Джаччо не имел ничего общего ни с ней, ни с кланами, контролирующими организованную преступность в Неаполе.

56-летний Сальваторе Каммарота и 64-летний Карло Наппи, уже имеющие судимости за мафиозные преступления, предложили семье погибшего 60 тысяч евро и недвижимость стоимостью 120 тысяч евро. Но семья отказалась от предложения и требует правосудия.

Мужчин арестовали только в декабре 2022 года.

"Польверино" — один из самых больших кланов неаполитанской мафии, контролировавший трафик гашиша. В Неаполе и его окрестностях он также занимался рэкетом, имел монополию в области азартных игр. Ему принадлежали сотни объектов недвижимости, торговые центры, залы игровых автоматов, говорится в коммюнике министерства.

В 2013 году около 100 участников группировки были арестованы в Италии и Испании.

Напомним, в Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день 5 января.

А в Испании босса итальянской мафии арестовали после того, как он был замечен на фотографиях Google Maps.

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