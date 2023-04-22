Мафия случайно растворила в кислоте не того мужчину: развязка истории удивит

Члены итальянской мафии предложили семье погибшего финансовую помощь за то, что они убили его по ошибке.
В Италии два босса мафиозного клана "Польверино" предложили родственникам пострадавшего компенсацию в 60 тысяч евро — они растворили в кислоте не того человека.
Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, в 2000 году 26-летнего Джулио Джаччо убили выстрелом в голову и растворили в кислоте. Двое членов мафии в Неаполе считали, что у него сексуальные отношения с сестрой одного из них. Но это был случай ложной идентификации — Джаччо не имел ничего общего ни с ней, ни с кланами, контролирующими организованную преступность в Неаполе.
56-летний Сальваторе Каммарота и 64-летний Карло Наппи, уже имеющие судимости за мафиозные преступления, предложили семье погибшего 60 тысяч евро и недвижимость стоимостью 120 тысяч евро. Но семья отказалась от предложения и требует правосудия.
Мужчин арестовали только в декабре 2022 года.
"Польверино" — один из самых больших кланов неаполитанской мафии, контролировавший трафик гашиша. В Неаполе и его окрестностях он также занимался рэкетом, имел монополию в области азартных игр. Ему принадлежали сотни объектов недвижимости, торговые центры, залы игровых автоматов, говорится в коммюнике министерства.
В 2013 году около 100 участников группировки были арестованы в Италии и Испании.
Напомним, в Мексике после ареста наркобарона Овидио Гусмана Лопеса начались масштабные беспорядки. Боевики наркобарона обстреляли два самолета и убили троих сотрудников сил безопасности. Перестрелка между бандой и стражами порядка продолжалась весь день 5 января.
А в Испании босса итальянской мафии арестовали после того, как он был замечен на фотографиях Google Maps.
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