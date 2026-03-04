- Дата публикации
МАГАТЭ: доказательств создания Ираном ядерной бомбы нет — но обеспокоенность остается
Международное агентство по атомной энергии заявило, что пока нет доказательств создания Иран ядерного оружия, однако полностью мирный характер его программы подтвердить не может.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не выявило прямых доказательств того, что Тегеран создает или уже имеет ядерную боеголовку.
В то же время он подчеркнул , что эксперты не могут официально подтвердить исключительно мирный характер иранской ядерной программы. Причина – ограниченный доступ инспекторов к части объектов и отсутствие полной прозрачности со стороны иранских властей.
Отдельную обеспокоенность вызывают запасы урана, обогащенного к уровням, приближенным к оружейным. Хотя это еще не означает создания бомбы, техническая возможность быстрого перехода к военному применению остается предметом международной дискуссии.
На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке вопрос иранской ядерной программы снова оказался в центре глобальной безопасности. В международном сообществе отмечают: отсутствие доказательств — не тождественно полному отсутствию рисков.
Что это значит
МАГАТЭ фактически подтвердило: доказательств создания ядерного оружия нет. Однако из-за неполного доступа к объектам и высокого уровня обогащения урана вопрос доверия к иранской программе остается открытым.
Гибель иранского лидера Али Хаменеи – что известно
Напомним, в воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.
Поэтому в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.
Смерть верховного лидера Ирана может иметь глубокие последствия, как для внутренней политики страны, так и для его внешних отношений.
Ранее сегодня во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.