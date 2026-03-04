МАГАТЭ: доказательств создания Ираном ядерной бомбы нет — но обеспокоенность остается

Завод по обогащению урана / © Associated Press

Реклама

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не выявило прямых доказательств того, что Тегеран создает или уже имеет ядерную боеголовку.

В то же время он подчеркнул , что эксперты не могут официально подтвердить исключительно мирный характер иранской ядерной программы. Причина – ограниченный доступ инспекторов к части объектов и отсутствие полной прозрачности со стороны иранских властей.

Отдельную обеспокоенность вызывают запасы урана, обогащенного к уровням, приближенным к оружейным. Хотя это еще не означает создания бомбы, техническая возможность быстрого перехода к военному применению остается предметом международной дискуссии.

Реклама

На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке вопрос иранской ядерной программы снова оказался в центре глобальной безопасности. В международном сообществе отмечают: отсутствие доказательств — не тождественно полному отсутствию рисков.

Что это значит

МАГАТЭ фактически подтвердило: доказательств создания ядерного оружия нет. Однако из-за неполного доступа к объектам и высокого уровня обогащения урана вопрос доверия к иранской программе остается открытым.

Гибель иранского лидера Али Хаменеи – что известно

Напомним, в воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

Поэтому в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Реклама

Смерть верховного лидера Ирана может иметь глубокие последствия, как для внутренней политики страны, так и для его внешних отношений.

Ранее сегодня во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.