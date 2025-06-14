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МАГАТЭ подтвердило уничтожение наземной части ядерного объекта в Иране в результате израильского авиаудара
Рафаэль Гросси заявил, что израильский удар по Натанзу привел к уничтожению части ядерного объекта, где Иран обогащал уран до 60%.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально подтвердил уничтожение наземной части предприятия в Натанге в результате израильского авиаудара. По его словам, на этом объекте Иран, нарушая международные ограничения, обогащал уран.
Об этом пишет Укринформ.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН Гросси сообщил: "В Натанге была уничтожена наземная часть пилотного завода по обогащению топлива, где Иран производил уран U-235, обогащенный до 60%".
Он также отметил, что была уничтожена энергетическая инфраструктура объекта, включая электрическую подстанцию, главный блок электроснабжения, аварийный источник питания и резервные генераторы.
В то же время, по его словам, пока нет признаков физического повреждения подземного каскадного зала. Однако потеря электропитания могла повлиять на состояние центрифуг, расположенных в этой части объекта. Уровень радиоактивности за пределами объекта остается в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. Внутри зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение, преимущественно связанное с излучением альфа-частиц.
Гросси добавил, что Иран сообщает также об атаках на другие объекты, среди которых завод в Фордо и комплекс в Исфагане. По его словам, для проверенной оценки ситуации на этих объектах пока недостаточно информации.
Глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность в связи с нападениями на ядерную инфраструктуру.
Напомним, в МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы в Украине из-за массированных обстрелов. Рафаэль Гросси заявил, что угроза утечки радиации остается реальной, ведь количество атак и воздушных тревог постоянно растет.