Магнитная буря 20 мая: какова ее активность

Магнитные бури / © ТСН.ua

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Сегодня, 20 мая, в мире фиксируется солнечная активность с K-индексом 3. Да, это магнитная буря зеленого уровня.

Об этом сообщает meteoagent.com.

Что известно о солнечной буре 20 мая

Магнитные бури с показателем 3 считаются незначительными. Преимущественно даже люди с метеозависимостью не испытывают их последствий. Так что можно предположить, что сегодня самочувствие будет стабильным.

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Следует учитывать и то, что данные о реакции магнитного поля Земли на вспышки на Солнце обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может изменяться в течение дня. В общем, чем выше K-index (от 0 до 9), тем сильнее магнитная буря.

Для справки: солнечная активность – процессы, происходящие внутри и на поверхности Солнца. Они приводят к выбросам плазмы в космическое пространство и возмущениям магнитосферы Земли, создавая геомагнитные бури.

Ранее мы писали, что самая мощная в этом году вспышка на Солнце класса Х2.7, зафиксированная в среду, 14 мая, в 11:25 по киевскому времени, привела к масштабным, хотя и временным, отключениям радиосвязи во многих уголках планеты.

Уже в считанные минуты интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от вспышки достигло Земли. Взаимодействуя с верхними слоями атмосферы, оно повлекло за собой ионизацию, которая помешала прохождению высокочастотных радиоволн. В результате значительные территории Европы, Азии и Ближнего Востока столкнулись с перебоями в связи.

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Эта вспышка стала самой сильной в 2025 году, превзойдя даже предыдущую вспышку класса Х1.2, которая произошла накануне в том же активном солнечном пятне AR4087 и вызвала кратковременные проблемы со связью в США. После основного выброса энергии, в той же области Солнца были зафиксированы еще две вспышки класса М5.3 и М7.7, что свидетельствует о растущей активности этого солнечного пятна.