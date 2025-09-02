Магнитная буря принесла полярное сияние в нетипичные регионы (фото)

Северное сияние / © Reuters

Реклама

Недавняя сильная геомагнитная буря , вызванная выбросом массы из Солнца, подарила жителям нескольких континентов зрелищное световое шоу. Северное сияние можно было наблюдать не только в традиционных регионах, таких как Скандинавия, но и гораздо южнее — в Великобритании и США.

Об этом пишет The Sun.

По данным The Sun и The Times , в Великобритании аврора видели даже в южных регионах, включая Уэльс, Мидлендс и Кент. Это произошло уже второй раз подряд, что является редким явлением для страны.

Реклама

В то же время, полярное сияние также наблюдалось в Северной Америке. В частности, в Канаде, на Аляске и нескольких штатах США, включая Мичиган, Миннесоту, Орегон и даже Нью-Йорк. Это подчеркивает масштабность нынешней солнечной бури и ее глобальное влияние.

Невероятные снимки северного сияния, которые можно увидеть с пляжа Финдхорн в Шотландии. Авторство: Пол Скотт/CMG / © www.thesun.co.uk

Ученые объясняют, что полярное сияние возникает, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли. Это столкновение с кислородом и азотом создает характерные зеленые, фиолетовые и красные волны света. Эксперты не исключают, что аврора можно будет увидеть снова в ближайшие дни. Они также предупреждают, что подобные бури могут оказывать влияние на работу электросетей и спутниковых систем.

Полярное сияние. Авторство: Пол Скотт/CMG / © thesun.co.uk

Напомним, сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С.

Исландия остается одной из немногих стран мира, где нет комаров. Ученые объясняют это суровым и нестабильным климатом, что делает невозможным выживание личинок и яиц, а глобальное потепление может угрожать этой уникальности.