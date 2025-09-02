ТСН в социальных сетях

Магнитная буря принесла полярное сияние в нетипичные регионы (фото)

Мощная солнечная буря вызвала полярное сияние в нетипичных регионах.

Северное сияние

Северное сияние / © Reuters

Недавняя сильная геомагнитная буря , вызванная выбросом массы из Солнца, подарила жителям нескольких континентов зрелищное световое шоу. Северное сияние можно было наблюдать не только в традиционных регионах, таких как Скандинавия, но и гораздо южнее — в Великобритании и США.

Об этом пишет The Sun.

По данным The Sun и The Times , в Великобритании аврора видели даже в южных регионах, включая Уэльс, Мидлендс и Кент. Это произошло уже второй раз подряд, что является редким явлением для страны.

В то же время, полярное сияние также наблюдалось в Северной Америке. В частности, в Канаде, на Аляске и нескольких штатах США, включая Мичиган, Миннесоту, Орегон и даже Нью-Йорк. Это подчеркивает масштабность нынешней солнечной бури и ее глобальное влияние.

Невероятные снимки северного сияния, которые можно увидеть с пляжа Финдхорн в Шотландии. Авторство: Пол Скотт/CMG / © www.thesun.co.uk

Невероятные снимки северного сияния, которые можно увидеть с пляжа Финдхорн в Шотландии. Авторство: Пол Скотт/CMG / © www.thesun.co.uk

Ученые объясняют, что полярное сияние возникает, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли. Это столкновение с кислородом и азотом создает характерные зеленые, фиолетовые и красные волны света. Эксперты не исключают, что аврора можно будет увидеть снова в ближайшие дни. Они также предупреждают, что подобные бури могут оказывать влияние на работу электросетей и спутниковых систем.

Полярное сияние. Авторство: Пол Скотт/CMG / © thesun.co.uk

Полярное сияние. Авторство: Пол Скотт/CMG / © thesun.co.uk

Напомним, сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С.

