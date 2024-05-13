Магнитные бури вывели из строя сельскохозяйственное оборудование: фермеры прекратили посевную

На выходных Землю накрыла магнитная буря, которая вывела из строя системы GPS, которыми оснащены критически важные для фермеров сельскохозяйственное оборудование и тракторы. Сбои заставили многих фермеров в США полностью приостановить посевные работы.

Об этом сообщает 404 Media.

Сотни единиц сельскохозяйственной техники и тракторов, оснащенных системами GPS и RTK, застряли посреди поля или сменили курс прямо во время сева, жаловались фермеры.

Современные тракторы и сельскохозяйственное оборудование используют системы RTK для достижения сантиметровой позиционной точности, в частности, во время посева, обработки полей, распыления удобрений и гербицидов и т.д.

Эти автоматизированные системы стали критически важными для современного сельского хозяйства — фермеры все чаще используют для посадки культур идеально прямыми линиями с равномерным интервалом. Точное земледелие значительно повысило урожайность ферм: как свидетельствует отчет Министерства сельского хозяйства США за 2023 год, более 50% кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои и пшеницы осаждает и собирает исключительно автоматизированное сельскохозяйственное оборудование.

Напомним, в солнечном пятне AR3664 в четверг, 9 мая, возникла новая мощная вспышка класса Х2.2. До этого в ней появилась вспышка класса Х1, а также несколько извержений класса М. По оценкам ученых, размер пятна составляет почти 200 тысяч км, что в 15 раз больше размера Земли.

Такие сильные вспышки, представляющие собой выбросы излучения и энергии из-за изменений в магнитном поле Солнца, часто приводят к тому, что на Земле происходит отключение коротковолновой радиосвязи на Земле. В результате вспышки класса Х2.2 на некоторое время была отключена радиосвязь в Европе и Африке.

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