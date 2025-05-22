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Макаревич пожаловался на "украинского журналиста" полиции Израиля
Незнакомец хотел встретиться с рок-звездой в определенные дни, поскольку, якобы, параллельно «отрабатывает актуальную повестку относительно Газы».
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который с начала полномасштабного вторжения осуждает действия Кремля и выехал из государства-агрессора в Израиль, пожаловался на действия подозрительного мужчины, который представлялся «украинским журналистом».
Об этом музыкант, которого в России признали «иноагентом», написал в соцсети Facebook, опубликовав скриншоты переписки.
Неизвестный мужчина, назвавшийся корреспондентом информационного агентства УНИАН, просил о встрече с рок-звездой и его женой для разговора об их винодельческом бизнесе в Израиле.
При этом, как свидетельствует переписка, он хотел встретиться в определенные дни, поскольку, якобы, параллельно «отрабатывает актуальную повестку относительно Газы».
«Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском языке (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива Запорожского горсовета. Номер липовый», — написал Макаревич.
Впоследствии агентство УНИАН подтвердило, что сотрудник с таким именем и фамилией у них не работает, а удостоверение выглядит совсем иначе, чем на фото.
«От фразы «журналиста» «Отрабатываем актуальную повестку относительно Газы» пахнуло таким гэбэшным кабинетом, что мы обратились в полицию. В Израиле такие действия считаются преступлением. Это в России Вован и Лексус — народные герои. Ждем развития событий», — подытожил Андрей Макаревич.
Напомним, ранее Андрей Макаревич эмоционально ответил пропагандисту, который прицепился к певцу с надоедливыми вопросами о его концертах в России.