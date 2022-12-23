Макарова рассказала о детальном распределении средств США для дополнительного финансирования Украины

Принятие бюджета США на 2024 год, где предусмотрено дополнительное финансирование для Украины, ожидается до конца пятницы 23 декабря.

Стало больше известно о распределении средств в законе о дополнительном финансировании помощи Украины на следующий год, предусмотренном бюджетом США на 2023 год.

Об этом сообщении в социальных сетях написала посол Украины в США Оксана Макарова.

В частности, средства выделят на:

оборонная помощь (28,4 млрд долл.)

9 млрд дол. в рамках Инициативы предоставления безопасности помощи Украине (Ukraine Security Assistance Initiative). Также дает возможность Министру обороны США принимать взносы от стран-партнеров в поддержку Украины;

11,88 млрд дол. на пополнение американских запасов оборудования, направленного в Украину через президентский drawdown;

6,98 млрд дол. на Европейское Командование операций и связанную деятельность – для поддержки миссий, разведывательной поддержки, оплаты труда, оборудования и т.п.;

6 млн дол. для Генерального инспектора Министерства обороны США. Закон требует отчета Генерального Инспектора по использованию предусмотренных в Законе средств, а также требует отчета от Министерства обороны США о выжитых мерах по обеспечению усиленного контроля за конечным использованием оборудования, предоставленного Украине.

Увеличение предельной суммы оборонного оборудования для Украины, которое Президент США имеет полномочия передавать Украине, до 14,5 млрд. дол. и предоставление 560 млн дол. Государственному департаменту США по безопасности Украины и другим союзникам.

Экономическая помощь (13,37 млрд долл.)

13,37 млрд дол. экономической и бюджетной поддержки для правительства Украины, включая поддержку энергетической безопасности Украины и других критических инфраструктурных потребностей, а также для помощи другим странам, на которые повлияла ситуация в Украине.

Гуманитарную помощь (4,92 млрд долл.)

2,47 млрд дол. в виде гуманитарной помощи для обеспечения острых гуманитарных потребностей Украины, украинских беженцев и других незащищенных слоев населения.

2,4 млрд дол. Министерству здравоохранения и социальных служб США для помощи украинцам, прибывающим в США как беженцы, в частности, на жилье, языковые курсы, переквалификацию и т.п.;

50 млн дол. на гранты по программе Food for Peace;

5 млн дол. на программу McGovern-Dole Продовольствие для образования и детского питания;

Прочие расходы (600 млн долл.)

166 млн дол. для Государственного департамента и USAID для реагирования на ситуацию в Украине, включая 13,5 млн. дол. для офисов Генеральных инспекторов Госдепартамента и USAID для надзора за выполнением мер помощи Украине;

300 млн дол. Министерству энергетики США для продвинутых ядерных реакторов и топлива для повышения энергетической безопасности и независимости;

126,3 млн дол. Национальной Администрации ядерной безопасности для подготовки и реагирования на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине;

7,5 млн. дол. для Офиса по подотчетности правительства с целью обеспечения надзора за предоставленной американской помощью Украине.

1 млн дол. СНБ США для поддержки операционных потребностей Белого дома, связанных с Украиной.

Посол поблагодарила американских чиновников и всех американских налогоплательщиков за помощь Украине, которая ежедневно позволит спасать жизнь украинцев и освобождать землю от оккупантов.

«Работаем дальше для победы!», – резюмировала она.

Помощь США Украине

Напомним, что окончательное принятие бюджета США на 2023 год, откуда и выделят средства для Украины в Палате представителей , ожидается до конца пятницы 23 декабря, после чего до конца суток его должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее Сенат США одобрил бюджет на 2023 год с рекордными $45 млрд для Украины и союзников по НАТО. Законопроект был принят верхней палатой американского парламента 68 против 29, легко преодолев порог в 60 голосов.

Заметим, что в Конгрессе США поддержали поправку в закон о передаче активов России в помощь Украине.

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