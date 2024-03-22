Макрон-боксер: новые фото президента Франции вызвали ажиотаж в соцсетях

В снимках усмотрели намек на изменения в политике по отношению к РФ.

Мрачные черно-белые фотографии президента Франции Эмманюэля Макрона, бьющего боксерскую грушу, выгнув брови, облетели всю Европу после того, как его официальный фотограф опубликовал их в социальных сетях, что было широко воспринято как очередной раунд в его стремлении усилить реакцию региона на вторжение России в Украину.

Об этом пишет Associated Press.

Но отзывы были неоднозначны в политическом плане. Некоторые во Франции сказали, что 46-летний Макрон выглядит как "воин", и сравнил его с такими киногероями, как Рокки Бальбоа и персонажем Роберта Де Ниро в фильме "Бешеный бык".

По ту сторону Ла-Манша отзывы о "мачо Макроне" были менее утешительными. "Макрон: большой нарцисс", — писали в Daily Mail. А Дэниел Джонсон в The Telegraph назвал его "пустым позером": "Предыдущие президенты, такие как герой Сопротивления генерал де Голль, не испытывали необходимости выставлять себя напоказ".

Офис Макрона заявил, что не будет комментировать фотографии. Но многие в социальных сетях интерпретировали эти изображения как отражающие его давление на другие западные страны, чтобы они решительнее защищали Украину, поскольку война продолжается уже третий год. В прошлом месяце он заявил, что нельзя исключать возможность отправки западных войск в Украину, и этот комментарий вызвал возмущение других лидеров.

Жестокость как политический инструмент

AP пишет, что политическая история полна лидерами, которые использовали визуальные средства, чтобы продемонстрировать жесткость, мужество и силу.

Так, отметило издание, кремлевский диктатор Владимир Путин известен тем, что позировал без рубашки верхом на коне и был снят на видео, где, очевидно, демонстрировал свои навыки дзюдо.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

В Соединенных Штатах ковбоями были Рональд Рейган и Джордж Буш, владельцы ранчо в Калифорнии и Техасе соответственно, часто фотографировавшиеся в ковбойских шляпах и сапогах, а иногда верхом на лошадях.

Рональд Рейган / Фото: Associated Press

Публичные "изгибания" не всегда следуют плану. На той же неделе, когда экс-премьер Британии Борис Джонсон потерял контроль над парламентом в 2019 году, он пытался вести живого быка на камеру во время мероприятия в Шотландии. Животное в конце концов врезалось в офицера полиции. В другой раз во время игры в уличный регби с детьми в Японии Джонсон сбил с ног 10-летнего ребенка.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Макрон, со своей стороны, был участником рукопожатия с бывшим президентом Дональдом Трампом в Брюсселе в 2017 году. Перед фотографами они встретились взглядами, взялись за руки и не отпускали их, даже когда косточки их пальцев побелели. Трамп, не любивший рукопожатий, в какой-то момент, казалось, был готов отстраниться. Но Макрон не стал. Он продержался еще несколько секунд. Казалось, челюсти мужчин сжались.

Рукопожатие Макрона и Трампа / Фото: Associated Press

“Мое рукопожатие с ним не было невинным, – сказал Макрон позже в интервью Le Journal du Dimanche. – Это был момент истины. Надо показать, что ты не пойдешь на маленькие уступки, даже символические, но и не чрезмерно разглашать события».

Макрон – медиаподкованный лидер

Макрон хорошо осознает силу визуального контента для передачи сообщений. Он также является первым французским президентом, активно использующим социальные сети.

Его официальная фотографка, Соазиг де ла Муассоньер, документирует его публичную и частную повседневную жизнь с помощью фотографий, размещенных на ее аккаунте в Instagram, который имеет 217 000 подписчиков, в том числе и на которых Макрон боксирует, а мышцы выпячиваются сквозь черную рубашку.. Однажды Макрон сказал, что он лично утверждает публикуемые фотографии.

Эмманюэль Макрон. Фото: Instagram @soazigdelamoissonniere

Валери Дюстали, консультант по вопросам имиджа, базирующегося в Париже, сказала, что фотографии с боксирующим Макроном имели целью передать ощущение о “образе жизни и личной жизни Макрона, которое становится все более важным для любой профессии, даже для роли президента”. .

Макрон играет в футбол / Фото: Associated Press

“Существует четкая стратегия показать здоровье, молодость и силу того, кто выбирает бокс как вид спорта, – сказала Дюстали. — Президент Макрон настойчиво заботится о своем имидже, он всегда заботится о своем внешнем виде, своей эволюционирующей прическе, а теперь удивил нас этими фото».

С момента избрания Макрона президентом в 2017 году он использовал множество поводов, чтобы продемонстрировать свои спортивные навыки. Он провел несколько мероприятий, направленных на популяризацию Олимпийских игр в Париже, а в прошлом году описал спорт как передачу ценностей уважения, усилий, равенства, здорового образа жизни, превращения самого себя. В прошлом месяце Макрон пообещал поплавать в реке Сена, которую очищают в Парижскую олимпиаду, которая состоится в конце этого года.

Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

В январе он начал 200-дневный отсчет к Олимпиаде, опубликовав в своих социальных сетях видео, на котором появляется в спортивной футболке рядом с боксерской грушей, боксерскими перчатками на плече и потом на лице.

Бриджит Макрон сказала в ноябрьском интервью Paris Match, что у президента Франции тренировки по боксу проходят дважды в неделю. Говорят, что он занимается этим видом спорта с некоторыми офицерами, отвечающими за его безопасность. Макрон также занимался боксом во время предвыборного мероприятия в северном пригороде Парижа в апреле 2022 года, как раз перед тем, как его переизбрали на второй срок.

Напомним, в конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть отправлены в Украину. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".

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