Макрон больше часа уговаривал Лукашенко добиваться вывода российских войск из Беларуси

Президент Франции также предупредил белорусского узурпатора о недопустимости разрешения на размещение на территории страны российского ядерного оружия.
В субботу, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел длительный телефонный разговор с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, пытаясь убедить его в необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Беларуси.
Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте Елисейского дворца.
Французский президент подчеркнул, что появление подразделений российской армии в Беларуси привело "к односторонней и несправедливой войне" и подчеркнул, что "братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы заставить Беларусь отказаться быть вассалом и фактически пособником в войне России против Украины".
Макрон также предупредил белорусского диктатора о недопустимости разрешения на размещение на территории страны российского ядерного оружия.
В то же время французский президент подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу.
Об разговоре Лукашенко с Макроном сообщает также белорусский Telegram-канал "Пул первого".
В сообщении отмечено, что переговоры длились более часа. Содержание разговора белорусская сторона описала общими фразами, мол, речь шла о позиции Беларуси и ее вовлечении в [российско-украинский] конфликт, а также об отношениях Беларуси и России.
Напомним, глава ГПСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо главе Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.
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