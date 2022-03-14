Макрон договорился с Байденом ужесточить санкции против РФ, а затем позвонил Зеленскому: детали

Макрон рассказал Зеленскому о дополнительной помощи, которую Европейский Союз решил предоставить Украине.
Вечером 13 марта президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Главы двух государств договорились ужесточить уже введенные против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все необходимые меры для прекращения боевых действий в Украине. Они отметили необходимость привлечь Россию к ответственности и поддержать правительство и народ Украины. Макрон и Байден договорились поддерживать тесный контакт на этот счет.
После этого разговора президент Франции позвонил Владимиру Зеленскому. Макрон выразил полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский Союз решил предоставить Украине на Версальском саммите. Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Киевом и Москвой. В ближайшие дни они продолжат координацию.
Ранее в Офисе президента Украины подтвердили, что переговоры с Россией состоятся 14 марта.
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