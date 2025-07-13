Макрон готовит Францию к войне с РФ?: президент удваивает расходы на армию

Президент Франции Эммануэль Макрон. / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении существенно нарастить оборонительные расходы страны, ссылаясь на беспрецедентные угрозы – от российской агрессии до террористических угроз и кибернападений.

Об этом пишет "France24".

В течение 2026-2027 годов Франция планирует выделить дополнительно 6,5 миллиарда евро на оборону: 3,5 миллиарда в 2026 году и еще 3 миллиарда в 2027-м. Таким образом, уже через два года оборонный бюджет достигнет 64 миллиардов евро — вдвое больше, чем в 2017 году, когда Макрон начинал свою первую президентскую каденцию.

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Об этом он заявил в воскресенье во время ежегодного обращения к военным в канун Дня взятия Бастилии. Макрон подчеркнул, что современный мир представляет угрозу свободе, которую Франция не знала с 1945 года.

"Чтобы быть свободными в этом мире, мы должны внушать страх. А чтобы нас боялись, должны быть сильными", - отметил президент.

Он подчеркнул, что найти средства на дополнительные военные расходы можно даже при необходимости сокращения государственного долга. Увеличение бюджета поддерживают правые силы, в то время как левые критикуют правительство за приоритетность армии перед социальными программами.

Макрон также заявил о начале стратегического диалога с партнерами по ЕС по поводу роли французского ядерного арсенала в обороне континента. Этот диалог должен ответить на новую реальность — войну в Украине, конфликты на Ближнем Востоке и геополитическую неопределенность со стороны США.

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"Каждый француз должен осознать масштаб угроз. Свобода имеет свою цену", - подчеркнул президент.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал в ближайшие дни "рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защититься".