Макрон готовится к переговорам с Путиным по поводу эвакуации жителей Мариуполя

Макрон готовится к переговорам с Путиным по поводу эвакуации жителей Мариуполя

Президент Франции осудил несоблюдение Россией международного гуманитарного права, которое остается неприкосновенным даже во время войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон завершает переговоры с украинскими властями о гуманитарном коридоре из Мариуполя и намерен провести переговоры по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсудить эвакуацию мариупольцев Макрон планирует в ближайшие дни.

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Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил во время общения с журналистами в Дижоне, передает BfmTV.

"В ближайшие дни я намерен поговорить с президентом Путиным. Мы завершаем переговоры с украинской стороной и мэром Мариуполя о проведении наших (гуманитарных) операций. Без их согласия это невозможно", — сказал Макрон.

Он уточнил, что планирует согласовать с Путиным условия эвакуации мирного населения, которые должны соблюдаться российскими военными.

Также президент Франции осудил несоблюдение Россией международного гуманитарного права, которое остается неприкосновенным даже во время войны.

Напомним, Мариуполь в осаде российских военных. Местные жители разрушенного оккупантами города уже давно без воды, еды и возможности уехать. Армия РФ обстреливает роддомы, больницы, места, где скрываются люди с детьми. Более того, захватчики вывозят мариупольцев против их воли на территорию РФ. Генрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала ситуацию в Мариуполе геноцидом.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, сейчас в городе находится около 160 тысяч человек. Все они ожидают полной эвакуации и надеются на президентов Франции, Турции, что они все же достучатся до оккупантов и из города будет открыт "зеленый коридор" на подконтрольную территорию Украины.

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