Макрон и Шольц обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем

Сторонами поднимался вопрос обновления баланса в торгово-экономических отношениях между Европой и КНР.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем по военной поддержке Украины.

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Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Подтвердив свою неизменную и долгосрочную поддержку Украины, оба лидера продолжили работу, выполненную в рамках состоявшейся 26 февраля в Париже Конференции в поддержку Украины и Веймарского саммита, состоявшегося 15 марта в Берлине. Они также обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили отношения Евросоюза и Китая, в частности, вопросы восстановления баланса в торгово-экономических отношениях между Европой и КНР, настаивая на влиянии войны в Украине на европейскую безопасность.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции открыли завод времен Первой мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Европа может предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро из-за задержки помощи от США.

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