Макрон и Шольц в феврале призвали Зеленского к переговорам о мире с Россией – WSJ

В частности, Макрон сказал, что даже Франция и Германия, являвшиеся смертельными врагами, вынуждены были заключить мир после Второй мировой войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже в феврале 2023 года призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники издания.

В материале говорится, что во время совместного ужина в Елисейском дворце Макрон выступил с более трезвым посланием, по словам источников. Обращаясь к Зеленскому, он сказал, что даже такие смертельные враги как Франция и Германия должны были заключить мир после Второй мировой войны.

Вместе с тем, президент Франции сказал своему украинскому коллеге, что тот был великим военным лидером, но в конце концов он вынужден будет перейти к политической государственной деятельности и принимать сложные решения.

Издание напоминает, что во время своего выступления после на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон выразил публичные сомнения в том, что Украина или Россия смогут достичь своих целей на фронте. Политик сказал, что ни одна из сторон не сможет одержать военную победу.

"Сейчас нам нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое отодвинет российский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", – сказал президент Франции.

А Зеленский в свою очередь заявил, что не раз призвал мировых лидеров оказывать давление на президента РФ Владимира Путина для встречи с ним перед вторжением, однако тот ответил отказом.

"Зверства, совершенные Россией за последний год, делают такие переговоры невозможными. Теперь это мы не можем этого сделать. Там не о чем и не с кем говорить", — подчеркивал украинский президент.

Напомним, на пресс-конференции 24 февраля Зеленский сообщил, что просто "не думает теоретически" о переговорах с Россией о прекращении войны. Он напомнил, что для этой цели существует предложенная им еще на саммите G20 формула мира.

Президент Украины также исключил возможность сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Турции, комментируя соответствующую инициативу турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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