Макрон и Шольц в очередной раз провели разговор с Путиным: результаты переговоров

Разговор длился 75 минут.
Канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон снова провели телефонные разговоры в полдень 12 марта с президентом страны-агрессорки России Владимиром Путиным. Переговоры длились более часа.
Результаты разговора были опубликованы на сайте канцлера Германии.
" Переговоры являются частью текущих международных усилий по прекращению войны в Украине. Во время 75-минутного разговора канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта", - говорится в пресс-релизе канцлера Германии.
В пресс-службе отметили, Макрон, Шольц и Путин договорились не разглашать дальнейшее содержание разговора.
Напомним, утром 12 марта федеральный канцлер беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства рассказал на брифинге с иностранными журналистами.
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