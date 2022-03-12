Макрон и Шольц в очередной раз провели разговор с Путиным: результаты переговоров

Макрон и Шольц в очередной раз провели разговор с Путиным: результаты переговоров

Разговор длился 75 минут.

Канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон снова провели телефонные разговоры в полдень 12 марта с президентом страны-агрессорки России Владимиром Путиным. Переговоры длились более часа.

Результаты разговора были опубликованы на сайте канцлера Германии.

" Переговоры являются частью текущих международных усилий по прекращению войны в Украине. Во время 75-минутного разговора канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта", - говорится в пресс-релизе канцлера Германии.

В пресс-службе отметили, Макрон, Шольц и Путин договорились не разглашать дальнейшее содержание разговора.

Напомним, утром 12 марта федеральный канцлер беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства рассказал на брифинге с иностранными журналистами.

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