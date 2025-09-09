Макрон назначил нового премьер-министра Франции: кто им стал

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьена Лекорню. Это решение было объявлено Елисейским дворцом через несколько часов после того, как предыдущий глава правительства Франсуа Байру подал в отставку.

Об этом пишет Lemonde.

С 2022 года Себастьен Лекорню занимал должность министра вооруженных сил. Он стал пятым премьер-министром, назначенным за время второго президентского срока Эммануэля Макрона.

Напомним, во Франции правительство премьер-министра Франсуа Байру подало в отставку после того, как не смогло получить вотум доверия в парламенте. Это стало первым схожим случаем в истории Пятой республики.

Франсуа Байру стал уже четвертым премьер-министром, назначенным Макроном, покинувшим свой пост за последние 15 месяцев. В ответ на политический кризис оппозиционные партии призвали президента уйти в отставку.

