- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон назначил нового премьер-министра Франции: кто им стал
Макрон назначил министра вооруженных сил Себастьена Лекарню премьер-министром Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьена Лекорню. Это решение было объявлено Елисейским дворцом через несколько часов после того, как предыдущий глава правительства Франсуа Байру подал в отставку.
Об этом пишет Lemonde.
С 2022 года Себастьен Лекорню занимал должность министра вооруженных сил. Он стал пятым премьер-министром, назначенным за время второго президентского срока Эммануэля Макрона.
Напомним, во Франции правительство премьер-министра Франсуа Байру подало в отставку после того, как не смогло получить вотум доверия в парламенте. Это стало первым схожим случаем в истории Пятой республики.
Франсуа Байру стал уже четвертым премьер-министром, назначенным Макроном, покинувшим свой пост за последние 15 месяцев. В ответ на политический кризис оппозиционные партии призвали президента уйти в отставку.
Также в скором времени должна появиться еще одна страна — Новая Каледония. Да, Франция подписала соответствующее соглашение с каледонскими политическими силами. Предполагается, что у государства будет значительная автономия, но будет оставаться в составе Французской Республики.