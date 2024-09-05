Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром 73-летнего политика-консерватора Мишеля Барнье, представляющего правоцентристскую партию Les Républicains. Он стал самым старым главой правительства в истории современной Франции.

Об этом сообщило в четверг, 5 сентября, издание Le Figaro.

За время своей политической карьеры Мишель Барнье был депутатом, европейским комиссаром, а также возглавлял переговорную группу Европейского Союза по выходу Великобритании из ЕС.

В администрации президента Франции сообщили, что Макрон убедился в соответствии Барнье условиям стабильности и максимально широкого консенсуса, и попросил его "сформировать правительство единства, которое будет служить стране".

Французские СМИ пишут, что главным вызовом нового премьера будет собрать команду, способную находить компромиссы и формировать коалиции.

Ранее Эммануэль Макрон отказался назначать главой правительства Люси Касте — кандидата от левого блока "Новый народный фронт", победившего на выборах. Он начал консультации с другими политсилами.

Напомним, 8 июля во время второго тура досрочных парламентских выборов во Франции ультраправая политическая сила Марин Ле Пен, которую называют поклонницей Путина, уступила лидерство, а большинство французов отдали свои голоса Союзу левых сил и партии президента Макрона.

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