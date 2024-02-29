Макрон назвал "продуманным" свое заявление о введении западных войск в Украину

Президент Франции отказался давать более широкие "геополитические комментарии" на эту тему.

В четверг, 29 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным".

Об этом он говорил на торжественном открытии Олимпийской деревни в парижском пригороде Сен-Дени, сообщает издание Le Monde.

В начале недели французский президент вызвал значительный резонанс своим заявлением о том, что отправка западных войск в Украину "не исключена".

Это очень серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю на эту тему, взвешенное, продуманное и измеренное”, — подчеркнул Макрон, комментируя свое предварительное заявление.

В то же время президент Франции отказался давать какие-либо другие "геополитические комментарии" в этом контексте, заявив, что Олимпийская деревня — "не место" для этого и что "спорт должен нести единство и мир".

Напомним, по поводу заявления французского лидера, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любые инициативы мировых лидеров, направленные на усиление Украины в отражении агрессии РФ, будут хорошими для всего мира. Тем временем президент России Владимир Путин традиционно пригрозил странам Запада ядерными ударами.

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