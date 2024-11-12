Макрон назвал условие для безопасности европейских граждан: при чем здесь Украина

Французский глава считает привлечение военных КНДР к войне на стороне РФ серьезной эскалацией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает дальнейшую поддержку Украины приоритетом. Более того, никакие решения об Украине не должны приниматься без ее участия.
Об этом французский лидер заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте 12 ноября, пишет "Европейская правда".
"В целях безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс", — подчеркнул он.
Он уверяет, что продолжит призывать НАТО и союзников оказывать всю необходимую поддержку Украине. И продолжаться это должно столько, сколько потребуется.
"Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе – без европейцев", – заявил Макрон.
Макрон также признал, что Европа долго избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и после этого напомнил о своей идее возобновления "стратегической автономии" Европу. Ранее он назвал Европу "травоядной", а также призвал европейцев быть готовыми защищать свои интересы.
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