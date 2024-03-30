Макрон не убедил президента Бразилии изменить позицию по войне в Украине — Le Monde

Президент Бразилии настаивает на переговорах Украины и России.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его бразильский коллега Луиз Инасио Лула да Силва не смогли прийти к соглашению о российской агрессии против Украины, а также о присутствии диктатора Путина на саммите G20.
Об этом пишет Le Monde.
"Я нахожусь за столько километров от Украины, что не чувствую себя обязанным испытывать такую же нервозность, как находящиеся ближе французы", — сказал президент Бразилии.
Он заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется договариваться с Путиным и он готов "вести переговоры для достижения мира".
"Франция — государство мира, но оно не слабо и защищает демократию и международное право", — заявил в свою очередь Макрон.
Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон назвал условия для приглашения Путина на саммит G20.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США назвали Макрона союзником и сделали заявление об отправке войск в Украину.
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