Макрон не убедил президента Бразилии изменить позицию по войне в Украине — Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон и его бразильский коллега Луиз Инасио Лула да Силва не смогли прийти к соглашению о российской агрессии против Украины, а также о присутствии диктатора Путина на саммите G20.

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Об этом пишет Le Monde.

"Я нахожусь за столько километров от Украины, что не чувствую себя обязанным испытывать такую же нервозность, как находящиеся ближе французы", — сказал президент Бразилии.

Он заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется договариваться с Путиным и он готов "вести переговоры для достижения мира".

"Франция — государство мира, но оно не слабо и защищает демократию и международное право", — заявил в свою очередь Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон назвал условия для приглашения Путина на саммит G20.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США назвали Макрона союзником и сделали заявление об отправке войск в Украину.

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