Макрон несколько дней убеждал Трампа встретиться с Зеленским: СМИ раскрыли детали

Окончательное решение было принято перед самой встречей.

Ключевую роль в том, чтобы организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского сыграл французский лидер.

Об этом пишет Axios.

В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить будущего главу США провести совместную встречу с президентом Украины.

Сначала республиканец не хотел встречаться, но согласился ннезадолго до того, как она состоялась.

Напомним, 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Владимиром Зеленским и новоизбранным главой США Дональдом Трампом. В общей сложности она длилась 35 минут.

Во время трехсторонней встречи шла речь о ситуации на поле боя и мире для страны.

Президент Украины отметил, что встреча была хорошей и продуктивной. Он поблагодарил Макрона за организацию и отметил решительную настроенность Дональда Трампа.

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