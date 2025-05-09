Макрон обещает Польше защиту в случае российской агрессии: подробности

Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Франция имеет возможность развернуть свои войска на польской территории в считанные дни в случае вооруженной агрессии России.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания нового договора о дружбе между двумя странами, передает Укринформ.

«Решения, которые мы можем принимать в соответствии с Конституцией, а также организация наших вооруженных сил и постоянные инвестиции в них, дают мне уверенность, что такое развертывание возможно», — отметил Макрон.

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Он также подчеркнул, что скорость французских войск является подтверждением этой возможности. В качестве примера он привел случай, когда французские войска были в Румынии только через 5 дней после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Макрон также подчеркнул, что Польша может рассчитывать на поддержку Франции в рамках ядерной солидарности, в том числе под ее ядерным зонтиком.

Он отметил, что такая солидарность включает все аспекты, включая вопросы ядерной политики, согласно давно устоявшейся доктрине, действующей со времен генерала де Голля.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о последствиях, если она откажется прекратить боевые действия против Украины. Он добавил, что ответ будет решительным и скоординированным со всей Европой и США.

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