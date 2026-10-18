Макрон обратился к нации на фоне массовых погромов: главные заявления

Макрон обратился в нацию из-за полумиллионных протестов и погромов во Франции / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 18 октября, выступил с обращением к нации из-за масштабных демонстраций и погромов в разных городах страны.

Об этом передают французские СМИ.

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В восьмиминутном выступлении Макрон осудил насилие, которое применяли участники погромов. Организаторами беспорядков Макрон назвал «бунтовщиков из радикальных ультралевых групп, к которым присоединились многочисленные преступные элементы». Президент пообещал, что владельцы разгромленных магазинов и кафе получат компенсацию.

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«Сегодня вечером мы все чувствуем гнев и стыд», — сказал Макрон в обращении к нации, добавив, что необходимо различать протестующих с «законными требованиями» и «разрушающими, крушившими и грабившими».

Эммануэль Макрон также объявил, что правительство на этой неделе начнет работать со старшеклассниками, студентами университетов, учителями, профсоюзами, организациями работодателей и избранными должностными лицами, чтобы разработать ответы на беспокойство молодежи.

«Мы не можем требовать от нашей молодежи верить в будущее, не давая ей возможности самостоятельно разрабатывать решения и присутствовать за столом переговоров», — сказал он.

В конце концов президент Франции произнес предупреждение для виновных в насилии. Он пообещал быть «бескомпромиссным» по отношению к участникам беспорядков и призвал к спокойствию.

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«Мы будем бескомпромиссными. Слушания и диалог не означают слабости или безнаказанности… Разрушающие должны заплатить. Грабившие должны возместить ущерб. Те, кто стремился свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности», — пригрозил Макрон.

Напомним, во Франции на акции протеста против роста цен вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации сопровождались погромами, пожарами и ограблениями.

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