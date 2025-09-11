ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Макрон обсудил с Трампом дроновую атаку на Польшу

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Макрон побеседовал с Трампом о Польше.

Макрон побеседовал с Трампом о Польше. / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Великолепный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности, после вторжения российских беспилотников в Польшу», — написал Макрон.

Он также отметил, что лидеры поделились беспокойствами по ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре.

Макрон подчеркнул, что тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie