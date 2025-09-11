Макрон обсудил с Трампом дроновую атаку на Польшу

Макрон побеседовал с Трампом о Польше. / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Великолепный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности, после вторжения российских беспилотников в Польшу», — написал Макрон.

Реклама

Он также отметил, что лидеры поделились беспокойствами по ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре.

Макрон подчеркнул, что тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.