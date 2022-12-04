Макрон оказался феноменальным прогнозистом: точно угадал счет и авторов голов в матче Франция – Польша

Перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу французский президент сделал точный прогноз на матч с участием сборной своей страны.

Утром в воскресенье, 4 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien спрогнозировал результат матча за выход в четвертьфинал Чемпионата мира-2022 и назвал футболистов, которые отметятся забитыми голами.

Об этом сообщает издание Stirile pro-tv.

Французский президент отметил, что очень уважает тренера сборной Дидье Дешама и ценит "его опыт и ноу-хау". По просьбе журналистов он согласился спрогнозировать итог матча с поляками.

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"Думаю, мы выигрываем со счетом 3:1", — без долгих раздумий сказал Макрон и продолжил, перечисляя футболистов, которые, по его мнению, забьют голы: "Левандовски (польский нападающий, — ТСН.ua ) забьет, Мбаппе или, возможно, Жиру, который хочет войти в историю”.

Феноменальный прогноз Макрона оправдался. Сборная Франции победила сборную Польши со счетом 3:1.

Голы у сборной Франции забивали Оливье Жиру на 44-й минуте и Килиан Мбаппе на 74-й и 90+1 минутах.

Гол за сборную Польши забил Левандовски с пенальти, правда только со второй попытки. Первый удар поляка голкипер французской сборной отразил, нарушив при этом правила, заблаговременно покинув линию ворот. Повторным ударом Левандовский подтвердил реноме Макрона как чрезвычайно прозорливого прогнозиста.

Напомним, как именно гол Жира и дубль Мбаппе вывели "трехцветных" в следующую стадию плейоф.

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