Макрон оказался за шаг от опасности: кто стоит за взрывами в Дамаске

© Associated Press

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Сирийские правоохранители проверяют версию о причастности находящихся в России представителей бывшего режима Башара Асада к взрывам в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет The National.

По их информации, следователи рассматривают возможную причастность к финансированию атаки двоюродного брата Башара Асада — Рами Махлуфа, в свое время являвшегося одним из самых влиятельных сирийских бизнесменов.

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В 2025 году Махлуф, находясь за пределами Сирии, заявлял о намерении создать алавитское ополчение численностью до 150 тысяч человек для борьбы с новой властью.

По словам собеседника издания, организаторы якобы не ставили своей целью массовые жертвы.

«Им не нужно было убивать людей, а нужно было подойти достаточно близко к Макрону и продемонстрировать, что в Сирии неспокойно», — сообщил источник.

По версии следствия, к этой атаке может быть причастна та же группа, которая организовала взрыв у Дворца правосудия в Дамаске. Тогда погибли десять человек, большинство из которых были юристами.

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После завершения визита французского президента сирийские силовики задержали по меньшей мере 30 человек, среди которых бывшие представители режима Башара Асада.

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб заявил, что правоохранители уже установили ячейку, которая, по версии следствия, стоит за серией терактов.

«Очаг, ответственный за террористические взрывы, направленные против Дамаска, теперь находится в наших руках», — сообщил он.

Если причастность находящихся в России представителей бывшего режима Асада будет доказана, официальный Дамаск может обратиться в Москву с требованием прекратить их политическую деятельность.

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Напомним, 7 июля в Дамаске вблизи гостиницы, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон , раздались взрывы. Взрывные устройства разорвались неподалеку, после чего поднялись дым и огонь. Макрон стал первым лидером ЕС, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада.

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