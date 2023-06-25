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Макрон отреагировал на бунт Пригожина и указал на "хрупкость" оккупационной армии РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
476
Время на прочтение
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Макрон отреагировал на бунт Пригожина и указал на "хрупкость" оккупационной армии РФ

Макрон отреагировал на мятеж в России.

Французский лидер подчеркнул, что мир должен поддерживать Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он внимательно следил за бунтом террориста Пригожина в России. Он отметил, что последние события указывают на хрупкость русской армии и боевиков "Вагнера".

Об этом пишет La Provence.

Президент Франции подчеркнул, что ситуация в России показала хрупкость российской армии, а также "ее вспомогательных сил, таких как ЧВК "Вагнера".

"Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции", – сказал он.

Макрон подчеркнул, что мир должен быть бдительным из-за ситуации в России и отметил, что это полностью оправдывает помощь Украине.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.

Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москвы, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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Дата публикации
Просмотры
476
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