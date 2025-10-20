- Дата публикации
Макрон отреагировал на кражу в Лувре
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил кражу в Лувре и заявил, что все похищенные экспонаты будут найдены.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал резонансную кражу в парижском Лувре «посягательством на достояние, которое французы ценят как часть собственной истории». По его словам, стражи порядка уже работают над установлением злоумышленников, а расследование ведет парижская прокуратура.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Мы найдем похищенные произведения искусства, а их авторы будут привлечены к ответственности. Все возможное делается в любой точке, чтобы это произошло», — подчеркнул Макрон.
Глава государства также напомнил, что в рамках стартовавшего в январе проекта “Louvre Nouvelle Renaissance” предусмотрено существенное усиление безопасности и модернизацию системы охраны музея. По словам Макрона, новая архитектура безопасности должна стать гарантией «сохранения того, что составляет нашу память и культуру».
Ранее сообщалось, что в Испании пропала картина Пабло Пикассо стоимостью 600 тысяч евро. Это произошло по дороге из Мадрида в Гранаду, где картину планировали представить на выставке в фонде CajaGranada.