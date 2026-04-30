Макрон отреагировал на шутку Чарльза III в Белом доме

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал шутку короля Великобритании Чарльза III, прозвучавшую во время государственного ужина в Белом доме с участием президента США Дональд Трамп.

Об этом он написал в соцсети Х

Во время своего выступления британский монарх иронически заметил, что если бы не Великобритания, американцы, вероятно, сегодня разговаривали бы на французском языке. Эта реплика стала ответом на слова Дональда Трампа.

Реакция Парижа не заставила себя ждать. Эмманюэль Макрон ответил в соцсети X коротко и с юмором: "Это было бы шикарно!"

Его комментарий быстро набрал популярность в сети и вызвал оживленное обсуждение среди пользователей.

Визит Чарльза III в США – что известно

Напомним, король Чарльз III начал свой четырехдневный визит в США, чтобы укрепить отношения между странами и почтить 250-летие Штатов. Поездка проходит на фоне конфликта между Дональдом Трампом и британским премьером, а также после стрельбы в Вашингтоне.

К тому же Чарльз заявил Конгрессу, что та самая «непреклонность», которую американцы и британцы продемонстрировали «в течение двух мировых войн, Холодной войны, Афганистана, «необходима для защиты Украины».

В свою очередь, Дональд Трамп рассказал о влюбленности своей матери в монарха и оценил его речь.

