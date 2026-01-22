Макрон ответил, является ли Трамп союзником Европы

Макрон заявил о предсказуемости после действий Трампа / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон воздержался от оценок роли главы Белого дома Дональда Трампа в отношениях с Европой, но заявил, что нынешнюю ситуацию следует приветствовать.

Об этом Макрон сказал в ответ на вопросы журналистов 22 января.

По его словам, нынешнее развитие событий свидетельствует о постепенном возвращении к более спокойному и более предсказуемому формату.

«Я не намерен давать оценки. Мы видим, что ситуация успокаивается, и это можно только приветствовать. Сейчас важно, чтобы все стало более стабильным и прогнозируемым — именно к этому все стремятся», — отметил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что ключевым запросом для международных партнеров остается снижение напряжения и восстановление управляемости в глобальной политике.

Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил о намерении пригласить Украину и РФ на саммит G7.

Отметим, что в декабре 2025 года Макрон заявил о готовности Европы возобновить прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если мирные инициативы США не принесут результата.