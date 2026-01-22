- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон ответил, является ли Трамп союзником Европы
Эммануэль Макрон прокомментировал действия Дональда Трампа и заявил, что ситуация постепенно возвращается к покою.
Президент Франции Эммануэль Макрон воздержался от оценок роли главы Белого дома Дональда Трампа в отношениях с Европой, но заявил, что нынешнюю ситуацию следует приветствовать.
Об этом Макрон сказал в ответ на вопросы журналистов 22 января.
По его словам, нынешнее развитие событий свидетельствует о постепенном возвращении к более спокойному и более предсказуемому формату.
«Я не намерен давать оценки. Мы видим, что ситуация успокаивается, и это можно только приветствовать. Сейчас важно, чтобы все стало более стабильным и прогнозируемым — именно к этому все стремятся», — отметил Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что ключевым запросом для международных партнеров остается снижение напряжения и восстановление управляемости в глобальной политике.
Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил о намерении пригласить Украину и РФ на саммит G7.
Отметим, что в декабре 2025 года Макрон заявил о готовности Европы возобновить прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если мирные инициативы США не принесут результата.