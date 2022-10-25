Макрон подарил Папе ценную старопечатную книгу, которую могли похитить из Львова (фото)

Печать на книге подтверждает, что когда-то она принадлежала львовской библиотеке.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ватикан подарил Папе Римскому Франциску ценную старопечатную книгу – первое французское издание книги “Вечный мир: Философский очерк” Иммануила Канта в 1796 году.

Об этом пишет Onet.pl.

Штамп на книге привлек внимание пользователей Сети. Он свидетельствует, что книга была собственностью Академической читальни во Львове (Czytelnia Naukowa we Lwowie), которая действовала при Львовском университете с 1867 года.

При каких обстоятельствах старопечатность попала к Макрону – неизвестно. Высказывают предположение, что книгу украли из Львова во время Второй мировой войны нацисты, или она была вывезена уже после 1991 года.

"Печать четко указывает, что книга, подаренная Папе Франциску президентом Франции, когда-то была собственностью (тогда еще) польской университетской библиотеки во Львове… По меньшей мере стыдно", — написал бывший польский дипломат Роберт Пщель в Twitter.

Эта фотография создана в стиле в Польше — ярмарка ясно указывает, что книга была представлена в французькому представнице в Попе Франциска, которая была создана для (тем) Полесская средняя школа в Льве. /t.co/mowVIyn46t — Robert Pszczel (@RobertPszczel) октябрь 24, 2022

Спикер МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что дипломаты изучают этот вопрос.

"Я буду рекомендовать нашим дипломатическим службам отправить официальный запрос во Францию по вопросу, как именно эта книга оказалась в их руках. С печати, которая есть в книге, можно сделать вывод, что она принадлежала довоенной Польше", — добавил польский депутат Аркадиуш Муларчик.

Отметим, что наследником этой библиотеки является современный Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Однако украинские дипломаты, в отличие от польских, пока этот вопрос не комментировали.

Между тем, французский журналист Арно Бедат сообщил, что подаренный Папе экземпляр книги был приобретен за 2,5 тыс. евро в книжном магазине Hatchuel в Париже и уже давно находился во Франции – примерно с 1900 года.

Напомним, что Макрон призвал Папу Римского позвонить по телефону Байдену, Путину и патриарху Кириллу.

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