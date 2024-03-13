Макрон подготовился к новой главе отношений с Россией – Пионтковский о заявлениях лидера Франции

Когда президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что у Франции тоже есть ядерное оружие, он точно знал, зачем это говорит. По мнению политолога Андрея Пионтковского, французский лидер тщательно подготовился к изменениям в отношениях между его государством и страной-агрессором.

Об этом пишет 24 канал.

Неделю назад Макрон заявил, что не исключает ввода войск НАТО в Украину.

По словам Андрея Пионтковского, такой сценарий может предполагать участие военных НАТО в обслуживании высокотехнологичного оружия. То есть могут быть задействованы операторы ПВО, пилоты, эксперты РЭБ и другие военные специалисты.

После этого заявления президента Франции в РФ традиционно вытащили "красную тряпку" и пригрозили ядерными ударами по территории Франции.

В ответ на угрозы Макрон напомнил, что у Франции тоже есть ядерное оружие.

"Это не какой-то вброс от Макрона был. Макрон очень серьезно подготовился к своей новой главе отношений с Россией. Он не стал вступать в дискуссию с Путиным и Медведевым. Он бросил лишь короткую фразу: "У Франции тоже есть ядерное оружие". Этого достаточно", – подчеркнул политолог.

Пионтковский отметил, что до октября 2022 года россияне регулярно шантажировали мир и угрожали ядерными ударами. Но эти угрозы Кремля несколько утихли, когда Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о возможных последствиях. По мнению политолога, сейчас Макрон сделал аналогичный шаг.

Напомним, в ближайшие недели должен состояться визит президента Франции в Украину. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подтвердил свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам.

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