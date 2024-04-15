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Макрон подтвердил, что Франция перехватывала летевшие на Израиль иранские дроны

Макрон подтвердил, что Франция перехватывала летевшие на Израиль иранские дроны

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, зачем французские самолеты защищали Израиль / Фото: ТСН.ua

По его словам, во время отражения иранского нападения Франция находилась в координации с Израилем и Великобританией.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французские самолеты принимали участие в прекращении нападения Ирана на Израиль в минувшие выходные.

Об этом передает BFMTV.

"Франция находилась рядом с Израилем и в координации с нашими британскими друзьями", – отметил Макрон.

Он напомнил, что Франция уже несколько лет имеет авиабазу в Иордании для борьбы с терроризмом.

"Поскольку мы находимся на территории Иордании, по просьбе Иордании мы осуществили перехват в рамках охраны и обороны в эту субботу. Воздушное пространство Иордании было нарушено этими запусками. Мы подняли наши самолеты и перехватили то, что должны были перехватить", – сказал Макрон.

Также он выразил озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке и пообещал "сделать все возможное, чтобы избежать пожара в регионе".

Напомним, что на выходных Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить. США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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