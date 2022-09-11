Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Макрон поговорил с Путиным по телефону и призвал к мирным переговорам с Украиной

Дата публикации
Просмотры
3742
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Макрон поговорил с Путиным по телефону и призвал к мирным переговорам с Украиной

Скриншот с видео

Президент Франции осудил продолжение боевых действий российскими военными.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон осудил продолжение боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут общую ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимую им продовольствие.

Напомним, после провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3742
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация