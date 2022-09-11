Макрон поговорил с Путиным по телефону и призвал к мирным переговорам с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины начать мирные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон осудил продолжение боевых действий российскими военными и призвал Путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон также подчеркнул, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что международные партнеры, особенно Россия, несут общую ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимую им продовольствие.

Напомним, после провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной.

Читайте также: