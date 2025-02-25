Макрон поговорил с Зеленским и Стармером после визита в США: о чем шла речь

Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в США и переговоров там с американским главой Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении в соцсети "Х".

"Мы полны решимости работать ради крепкого и продолжительного мира в Украине", — написал Макрон.

Никаких деталей переговоров президент Франции не предоставил.

Напомним, президент Франции Макрон вслед за американским главой анонсировал перемирие между Украиной и РФ. Уже даже названы сроки.

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