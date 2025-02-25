Макрон поговорил с Зеленским и Стармером после визита в США: о чем шла речь

Президент Франции полон решимости.
Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в США и переговоров там с американским главой Дональдом Трампом.
Об этом говорится в сообщении в соцсети "Х".
"Мы полны решимости работать ради крепкого и продолжительного мира в Украине", — написал Макрон.
Никаких деталей переговоров президент Франции не предоставил.
Напомним, президент Франции Макрон вслед за американским главой анонсировал перемирие между Украиной и РФ. Уже даже названы сроки.
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