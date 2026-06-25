Макрон показал захват танкера российского «теневого флота» у берегов Сицилии: видео

Захват танкера российского «теневого флота» / © скриншот с видео

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Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях видео перехвата танкера Deliver, который входит в состав так называемого «теневого флота» России и помогает Москве обходить санкции и финансировать войну против Украины.

Кадры захвата судна появились, в частности, на странице в Facebook французского лидера.

На коротком видео видно, как вооруженные французские военные десантируются с вертолета на танкер и заставляют экипаж прекратить дальнейшее движение.

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По словам президента Франции, судно было задержано военно-морскими силами Франции во время его прохождения вблизи побережья Сицилии из-за нарушения норм морского права.

«Французский флот перехватил танкер Deliver во вторник во время его прохода у побережья Сицилии из-за нарушения морского права», — сообщил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что эта операция стала очередным шагом европейских государств в борьбе с механизмами, позволяющими России обходить международные ограничения и продолжать свою военную кампанию.

«Эта последняя операция против „теневого флота“, проведенная всего через несколько дней после аналогичной операции Великобритании, демонстрирует решимость европейцев», — отметил он.

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Макрон подчеркнул, что Париж и его союзники не допустят использования тайной сети танкеров для финансирования агрессии против Украины.

«Мы не позволим „теневому флоту“ уклоняться от санкций и финансировать военные действия России», — заявил президент Франции.

По его словам, Европа будет и впредь усиливать давление на Москву.

«Европа настроена решительно. Она будет прилагать все необходимые усилия, чтобы повысить цену войны для России и способствовать установлению прочного и долгосрочного мира в Украине», — подчеркнул Макрон.

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Напомним, в начале июня на юго-западе Франции неизвестные атаковали коктейлями Молотова завод компании Delair, поставляющей беспилотники для Украины.

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