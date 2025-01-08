Макрон попал под критику французских депутатов из-за заявления об Украине

Депутаты подчеркнули, что "никто не может согласиться с аннексией части украинской территории Россией".

Французские депутаты-социалисты выразили обеспокоенность по поводу заявления президента Эммануэля Макрона, который призвал украинцев "провести реалистические дискуссии по территориальным вопросам" для урегулирования конфликта с Россией.

Об этом говорится в заявлении на сайте Социалистической партии Франции.

Французские депутаты-социалисты расскритиковали высказывания Макрона.

Также читайте В украинском МИД назвали страны, работающие над дестабилизацией Европы

"Это заявление, которое является абсолютно несвоевременным, поскольку переполнено инсинуациями, заставляет депутатов выразить свою глубокую обеспокоенность", – указано в заявлении политиков.

Они призвали французского лидера воздержаться от высказываний, наносящих вред международным отношениям. Депутаты подчеркнули, что "никто не может согласиться с аннексией части украинской территории Россией".

"Мы должны уважать международное право, которое является нашим единственным компасом. В этом отношении только Украина может решать, открывать ли переговоры или нет, на условиях, которые она сама определит", – говорится в заявлении.

Авторы сообщения также акцентировали, что Франция полностью поддерживает справедливое сопротивление агрессору и территориальную целостность Украины.

"Мы напоминаем о нашей непреклонной поддержке украинского сопротивления, чтобы позволить стране восстановить свой полный суверенитет в своих границах, международно признанных в 1991 году. То есть с Крымом и Донбассом", – подчеркнули депутаты.

Напомним, накануне Макрон заявил, что быстрого и легкого решения о завершении войны в Украине не будет. По его словам, только Украина должна "вести реалистические дискуссии по территориальным вопросам".

Читайте также: