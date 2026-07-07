Макрон попытался поцеловать руку жене Эрдогана: ее реакция удивила (видео)

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время саммита стран НАТО в Турции. Французский лидер попытался поцеловать руку супруге турецкого президента Эмине Эрдогана, однако ее реакция оказалась совершенно неожиданной для Макрона.

О конфузе во время международной встречи сообщает Clash Report.

Макрон хотел поцеловать руку Эмине Эрдоган — что известно

Отмечается, что попытка французского лидера продемонстрировать традиционную европейскую галантность оказалась неуместной в ходе официального визита.

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Первая леди Турции продемонстрировала, что такая идея ей не понравилась, но вовремя отвела руку, избежав поцелуя. Этот момент попал в видео-медиа.

Макрон спробував поцілувати руку дружині Ердогана / © ClashReport

Саммит НАТО в Анкаре — последние новости

Напомним, 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В столицу Турции съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне беспрецедентных успехов украинских дронов и внутреннего кризиса в РФ Киев готовится к решающим переговорам с Вашингтоном, однако у европейских союзников есть серьезные опасения относительно финала этой встречи.

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