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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Макрон попытался поцеловать руку жене Эрдогана: ее реакция удивила (видео)

Макрон попал в неловкую ситуацию на саммите НАТО с супругой Эрдогана.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время саммита стран НАТО в Турции. Французский лидер попытался поцеловать руку супруге турецкого президента Эмине Эрдогана, однако ее реакция оказалась совершенно неожиданной для Макрона.

О конфузе во время международной встречи сообщает Clash Report.

Макрон хотел поцеловать руку Эмине Эрдоган — что известно

Отмечается, что попытка французского лидера продемонстрировать традиционную европейскую галантность оказалась неуместной в ходе официального визита.

Первая леди Турции продемонстрировала, что такая идея ей не понравилась, но вовремя отвела руку, избежав поцелуя. Этот момент попал в видео-медиа.

Макрон спробував поцілувати руку дружині Ердогана / © ClashReport

Саммит НАТО в Анкаре — последние новости

Напомним, 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В столицу Турции съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне беспрецедентных успехов украинских дронов и внутреннего кризиса в РФ Киев готовится к решающим переговорам с Вашингтоном, однако у европейских союзников есть серьезные опасения относительно финала этой встречи.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1522
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