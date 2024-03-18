Макрон потребует прекращения огня в Украине на время: Путин цинично отреагировал

Путин заявил, что якобы РФ "готова рассмотреть" этот вопрос, но исходя из "интересов России".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "ничего не знает" о требовании президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

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"Не знаю об этом. Готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России", — сказал он.

Глава Кремля, постоянно вмешивающийся в дела Украины, заявил, что Макрону следует решать внутренние проблемы Франции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина" заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине на время проведения Олимпийских игр. В МИД РФ эту идею отвергли.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке –https://youtu.be/owdmco-qtss

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