Макрон потребует прекращения огня в Украине на время: у Путина ответили

В Министерстве иностранных дел России ответили на идею французского президента Эммануэль Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже. В РФ отвергли это предложение.

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова, передают российские СМИ.

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Во внешнедипломатическом ведомстве традиционно манипулируют заявлениями. Французский президент не говорил о "перемирии" между Украиной и Россией.

"Макрону следовало бы выдвинуть предложение о прекращении огня на время Олимпиады сторонам ближневосточного конфликта. Он сам себе противоречит украинскому конфликту, говоря об отправке войск и одновременно о "перемирии", — сказала она.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина" заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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