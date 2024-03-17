Макрон потребует прекращения огня в Украине на время: у Путина ответили

В России традиционно манипулируют заявлениями французского президента.
В Министерстве иностранных дел России ответили на идею французского президента Эммануэль Макрона о прекращении огня в Украине во время Олимпиады в Париже. В РФ отвергли это предложение.
Об этом заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова, передают российские СМИ.
Во внешнедипломатическом ведомстве традиционно манипулируют заявлениями. Французский президент не говорил о "перемирии" между Украиной и Россией.
"Макрону следовало бы выдвинуть предложение о прекращении огня на время Олимпиады сторонам ближневосточного конфликта. Он сам себе противоречит украинскому конфликту, говоря об отправке войск и одновременно о "перемирии", — сказала она.
Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина" заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр.
Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss
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