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Макрон позвонил Байдену накануне визита в Москву: говорили об Украине

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Макрон позвонил Байдену накануне визита в Москву: говорили об Украине

Getty Images

Стороны обсудили сдерживание России в ответ на стягивание российских войск на границу с Украиной.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор накануне визита последнего в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны обсудили сдерживание России в ответ на стягивание российских войск на границу с Украиной. Президенты подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Макрон и Байден договорились, что их команды будут находиться в связи с этим вопросом и будут "продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности Украиной".

Напомним, что 7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

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