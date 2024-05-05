Макрон призовет Цзиньпина нажать на Путина, чтобы закончить войну в Украине — Reuters

Это первый визит главы КНР в Европу за последние пять лет.

Во время визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию президент Эммануэль Макрон обратится с призывом в Пекин усилить давление на Москву, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом сообщает NV, со ссылкой на Reuters.

Визит китайского лидера во Францию, который проходит на фоне восходящего торгового напряжения между Европой и Китаем, вряд ли принесет легкие решения по обсуждаемым вопросам.

Париж поддержал расследование Европейского союза по экспорту китайских электромобилей, тогда как в ответ Пекин начал расследование импорта французского коньяка еще в январе. Эксперты считают, что такие действия Китая – это ответ на восходящее количество расследований со стороны ЕС.

"Мы должны продолжать требовать от китайских властей больших гарантий в торговле", — отметил советник Елисейского дворца перед приездом Си Цзиньпина.

Кроме того, Франция стремится убедить Китай оказать давление на Москву, чтобы остановить военную агрессию против Украины. Достижения в этом направлении пока незначительны, за исключением звонка Си Цзиньпина украинскому президенту Владимиру Зеленскому после визита Макрона в Пекин в прошлом году.

"Учитывая, что Китай — один из основных партнеров России, наша задача — использовать имеющиеся у Пекина рычаги влияния на Москву, чтобы изменить подход России и способствовать разрешению конфликта", — добавил советник Елисейского дворца.

Французский дипломатический источник подчеркнул, что для углубления отношений с европейскими странами Китая важно серьезно относиться к их точке зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты ЕС.

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