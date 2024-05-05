Макрон призовет Цзиньпина нажать на Путина, чтобы закончить войну в Украине — Reuters

Это первый визит главы КНР в Европу за последние пять лет.
Во время визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию президент Эммануэль Макрон обратится с призывом в Пекин усилить давление на Москву, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает NV, со ссылкой на Reuters.
Визит китайского лидера во Францию, который проходит на фоне восходящего торгового напряжения между Европой и Китаем, вряд ли принесет легкие решения по обсуждаемым вопросам.
Париж поддержал расследование Европейского союза по экспорту китайских электромобилей, тогда как в ответ Пекин начал расследование импорта французского коньяка еще в январе. Эксперты считают, что такие действия Китая – это ответ на восходящее количество расследований со стороны ЕС.
"Мы должны продолжать требовать от китайских властей больших гарантий в торговле", — отметил советник Елисейского дворца перед приездом Си Цзиньпина.
Кроме того, Франция стремится убедить Китай оказать давление на Москву, чтобы остановить военную агрессию против Украины. Достижения в этом направлении пока незначительны, за исключением звонка Си Цзиньпина украинскому президенту Владимиру Зеленскому после визита Макрона в Пекин в прошлом году.
"Учитывая, что Китай — один из основных партнеров России, наша задача — использовать имеющиеся у Пекина рычаги влияния на Москву, чтобы изменить подход России и способствовать разрешению конфликта", — добавил советник Елисейского дворца.
Французский дипломатический источник подчеркнул, что для углубления отношений с европейскими странами Китая важно серьезно относиться к их точке зрения.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.
Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты ЕС.
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