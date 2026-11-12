Макрон предложил ЕС разработать свой мирный план и выйти на диалог с Москвой

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости того, чтобы Европа проявила стратегическую инициативу и начала прямой диалог с Россией.

Об этом Макрон заявил 12 ноября в Дублине в преддверии начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) на фоне активизации мирных переговоров в ОАЭ.

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По словам французского лидера, европейские государства не должны оставаться в стороне от формирования будущего континента.

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Макрон подчеркнул, что странам Европы следует самостоятельно сформулировать собственный мирный план, а также четко определить, какой именно должна быть будущая архитектура европейской безопасности.

Это заявление прозвучало на фоне активных дискуссий между западными союзниками по поводу роли Европейского Союза в будущих мирных переговорах и гарантиях безопасности на континенте.

Почему Европа боится «российской ловушки»

Несмотря на то, что Европа годами добивалась места за переговорным столом, новая реальность несет для нее серьезные риски. США рассматривают идею предоставления Украине коллективных гарантий безопасности типа НАТО (возможно даже при участии самого Альянса), но в то же время готовы обсуждать требования Кремля по изменению системы безопасности на всем континенте, пишет издание POLITICO.

Европейские столицы настаивают: никаких реформ безопасности в Европе не будут подписывать до тех пор, пока не будет достигнут мир в Украине и договоренности относительно территорий (Кушнер публично поддержал эту последовательность). Однако в кулуарах царит тревога. В частности, немецкие чиновники, знакомые с переговорами в Абу-Даби, считают этот процесс «российской ловушкой», цель которой — создать иллюзию готовности Москвы к миру. «Европейцы сейчас просто пытаются это пережить», — резюмировал один из немецких дипломатов.

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