Макрон призвал французский бизнес к жесткому ответу на тарифы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал крупные французские компании приостановить инвестиции в США из-за тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом против Евросоюза.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на выступление французского президента на встрече с представителями крупного бизнеса.

Макрон считает важным, чтобы пока ситуация с США не прояснится, «будущие или объявленные за последние недели инвестиции были временно прекращены».

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По его словам, миллиардные инвестиции в американскую экономику в сложившейся ситуации будут неправильными.

«Какой сигнал это пошлет… в тот момент, когда они нас атакуют?» — обратился французский президент к представителям бизнеса.

«Мы не наивны, поэтому будем защищаться», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.