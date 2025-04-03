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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Макрон призвал французский бизнес к жесткому ответу на тарифы Трампа

Миллиардные инвестиции в американскую экономику в сложившейся ситуации французский президент считает неправильными.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал крупные французские компании приостановить инвестиции в США из-за тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом против Евросоюза.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на выступление французского президента на встрече с представителями крупного бизнеса.

Макрон считает важным, чтобы пока ситуация с США не прояснится, «будущие или объявленные за последние недели инвестиции были временно прекращены».

По его словам, миллиардные инвестиции в американскую экономику в сложившейся ситуации будут неправильными.

«Какой сигнал это пошлет… в тот момент, когда они нас атакуют?» — обратился французский президент к представителям бизнеса.

«Мы не наивны, поэтому будем защищаться», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп, введя пошлины на импорт, начал глобальную торговую войну.

Дата публикации
Количество просмотров
331
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