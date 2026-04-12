Макрон призвал Иран обеспечить безопасность в Ормузском проливе.

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на ситуацию вокруг Ормузского пролива и обратился к президенту Ирана с призывом восстановить безопасность в этом стратегически важном регионе.

Об этом французский лидер написал в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть гарантирована, ведь этот маршрут является ключевым для мировой торговли и энергетической безопасности.

Он также подчеркнул необходимость деэскалации напряжения и соблюдения международных норм во избежание дальнейшего обострения ситуации.

На фоне обострения в регионе Ормузский пролив остается одним из важнейших морских коридоров, через который проходит большая часть мировых поставок нефти.

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.