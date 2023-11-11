Макрон призвал Израиль прекратить убивать детей и женщин в Секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом в Израиль прекратить убивать женщин и детей в секторе Газа.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По его словам, несмотря на это, Франция осуждает террористические действия ХАМАС.

"Мы разделяем боль [Израиля]. И мы разделяем их желание избавиться от терроризма. Мы знаем, что означает терроризм во Франции", — сказал он.

Кроме того, Макрон надеется, что другие лидеры стран, в том числе в США и Великобритании, присоединятся к его призывам по прекращению огня.

"Де-факто, сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих детей, женщин, пожилых людей бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", — сказал Макрон.

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Президент Франции также добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право.

"Я не судья. Я глава государства", — сказал он, добавив, что было бы неправильно критиковать Израиль подобным образом – "партнера и друга" – всего через месяц после нападения на него.

Напомним, представитель министерства иностранных дел Израиля заявил, что количество погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года на юге Израиля было пересмотрено примерно до 1200 из предварительной оценки правительства в 1400 году.

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